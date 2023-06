Spalletti, la dedica social del figlio: «Finalmente sei un vincente per tutti»

Lo scudetto del Napoli entra anche nella famiglia Spalletti. Federico, secondogenito di casa, dai social ha lanciato una emozionante dedica per papà Luciano: «Lo scudetto io l’ho sempre vissuto con fastidio, fatica, ansia, sentimenti che a volte sono sfociati in odio, obbligato a parlarne e sentirne parlare, ormai convinto che mio padre non lo avrebbe mai vinto. Una carriera non vittoriosa, ma pur sempre gloriosa. Sentendo le storie di mia nonna che raccontava da dove veniva mio padre e vedere dove era arrivato, ero serenamente convinto che fosse un vincente. Finalmente, siete tutti obbligati a ritenerlo tale, non c’è argomento che tenga e questa è la cosa di cui sono più fiero, che il mondo riesca a vedere lo Spalletti lavoratore con i miei stessi occhi».