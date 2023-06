L'Assoallenatori premia Spalletti con la Figurina d'oro Panini

Un altro premio per Luciano Spalletti. Dopo lo scudetto e il titolo di migliore allenatore della serie A, ecco la Figurina d'oro Panini, che verrà consegnata al tecnico del Napoli campione d'Italia sabato 10 giugno a Rimini in occasione dell'evento Coach Experience, organizzato dall'Assoallenatori presieduta da Renzo Ulivieri nella Fiera. Il premio è riservato ai tecnici di serie A messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web di migliaia di appassionati. Il vincitore 2023 è risultato Spalletti, che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale.

Coach Experience si terrà da giovedì 8 a sabato 10 giugno nei padiglioni della Fiera di Rimini.

Si tratta dell’evento nazionale clou nel calendario dell’Associazione presieduta da Ulivieri, che nei tre giorni romagnoli vede convergere da ogni parte d’Italia centinaia di allenatori e allenatrici, attesi da un ricco programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute da relatori di rilievo.