Spalletti, frattura alla clavicola: «Sono stato operato a Milano»

Una brutta esperienza per Luciano Spalletti, che ha vissuto intense ultime ore tra Milano e Napoli per un incidente alla spalla che l'ha messo ko. «Ho avuto un incidente domenica mattina mentre andavo a Castel Volturno, ho riportato la frattura della clavicola. Abbiamo fatto tutti gli esami e si è riscontrata questa frattura, ho sentito subito il dottor Castagna e tramite lui ho fatto accertamenti a Milano per operarmi».

Il viaggio a Milano e poi l'operazione: «Sono stato operato in mattinata. Mi hanno dimesso ieri sera alle 19 e sono tornato a Napoli. Ho saltato solo allenamento di ieri, mi appoggerò al mio capitano, lo userò come tutti i compagni di squadra per restare in piedi in Champions League», ha raccontato Spalletti appena prima della conferenza per Napoli-Liverpool.