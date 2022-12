Spalletti, futuro in Turchia? «Qui vantaggio per noi»

«Conoscevo Antalya già da prima. Ero stato due volte quando ero allo Zenit. Abbiamo trovato un livello dove possiamo lavorare nel modo più corretto» dice Luciano Spalletti, allenatore del Napoli impegnato in Turchia. «Il clima qui è fantastico, ma non voglio abituarmici, non riusciamo a trovare lo stesso clima quando torneremo in Italia».

«La pausa? Squadre come noi hanno l'opportunità di lavorare in modo più dettagliato. Non puoi andare così tutto il tempo» continua Spalletti ai media turchi. «La pausa offrirà l'opportunità di lavorare nel dettaglio. Siamo molto contenti della forma che abbiamo raggiunto. Sarà un grande vantaggio per una squadra come noi poter lavorare e mantenere le nostre prestazioni in questo periodo». La Turchia ha colpito il toscano: «Sarebbe bello allenare qui. Vorrei poter allenare qui un giorno. Allenatori di alta qualità non sono venuti qui per caso».