Spalletti da Gigi D'Alessio: «Non giocherò contro il Napoli anche perché perderei»

Luciano Spalletti ancora protagonista. Dopo la conferenza stampa serale prima di Napoli-Sampdoria, l'allenatore azzurro si è concesso una serata di relax a piazza del Plebiscito, ancora vestita a festa per l'ultima delle cinque serate dedicate a Gigi D'Alessio. «Luciano mi ha detto che non andrà da nessuna parte, non vuole giocare contro il Napoli» svela l'artista napoletano e Spalletti non nega: «Anche perché perderei» dice con una risata.

«Quando accettai di venire a Napoli, il primo messaggio da un napoletano doc che mi arrivò fu di Gigi D'Alessio, che era contento della mia scelta» svela Spalletti. «Io ci rimango comunque qua, perché il ringraziamento che mi fate, io me lo son fatto per me. Perché quando vi incontro da tutte le parti, in auto, a piedi sui marciapiedi o nei locali, mi abbracciate d'amore e sento questo sentimento forte nei miei confronti. Per me è la cosa più bella che potesse succedere».