La differenza di stile (e di rispetto) negli addii di Spalletti e Giuntoli

Anche se mancano pochi giorni all'inizio della nuova stagione (il ritiro di Dimaro si inizia venerdì 14 luglio) I tifosi del Napoli si interrogano sugli addii di Spalletti e Giuntoli, protagonisti della stagione dello scudetto. Differenti sul piano dello stile e forse anche su quello del rispetto verso una piazza che li ha sostenuti e ammirati per il lavoro svolto. Spalletti, prima di andare via, si è fatto tatuare lo scudetto sull'avambraccio sinistro. E poi, con moglie figlia, si è immerso nell'amore di Napoli, tuffandosi in questo infinito affetto. Tante belle parole, Napoli considerata come un'università di vita. E dire che lui un po' di posti ne ha girati. Giuntoli, nel primo giorno a Torino, si è presentato davanti alla tv della Juve perfettamente vestito, con cravatta nera su camicia bianca. I colori sono quelli.

E, con poco tatto verso il Napoli, ha professato amore verso il bianconero da quando era bambino e faceva lunghe trasferte in pullman con il padre, che gli ha trasmesso la “juventinità”.

Forse nelle segrete stanze di Castel Volturno qualcuno sapeva di questo suo trasporto per la Juve, in pubblico non lo ha mai detto. Anzi, sembrava che avesse sposato la causa del Napoli - e di Napoli, perché, come Giuntoli avrà capito in otto anni, sono tutt'uno città e squadra - fino in fondo.

Quando tornerà al Maradona da direttore sportivo della Juve, Giuntoli non sarà accolto con i fischi dai tifosi: non è Higuain, non va in campo e non è così importante. Spalletti, se dovesse tornare da queste parti (come spettatore o allenatore avversario), verrebbe accolto con affetto, quello che ha mostrato nei confronti della squadra che ha guidato per due anni, portandola nella storia.

La differenza è qui. E non è poca.