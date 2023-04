Spalletti, Guardiola e il caffé turco: «Finale a Istanbul? Non lo sapevo»

«Spero di poter prendere con Guardiola un buon caffé turco» aveva detto ieri in conferenza stampa Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli rispondeva ad alcune parole dell'allenatore catalano - che vedeva gli azzurri tra i favoriti -, che aveva definito «sensibile» il toscano dopo i complimenti arrivati da Manchester per Kvaratskhelia e compagni.

«In Turchia c'è la finale di Champions? Ah, io questo non lo sapevo. Spesso di va in vacanza in Turchia, ad Antalya», ha detto ai microfoni di Amazon Prime poi Spalletti scherzando sulla destinazione finale e facendo riferimento alla pausa del suo Napoli proprio in Turchia lo scorso dicembre: «Speravo di incontrare Pep in vacanza, siamo più rilassati».