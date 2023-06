Spalletti guest star: prima la visita in Rai, poi alla BoboTv

Non poteva perdersi uno dei simboli di Napoli in Italia. Luciano Spalletti guest star sul set di "Un posto al sole", la fortunata fiction Rai che va in onda dalla città da oltre vent'anni dove ha potuto incontrare gli attori-tifosi tra cui Patrizio Rispo e Germano Bellavia, volti storici della serie tv. Nella serata di ieri, poi, Spalletti è stato anche al Teatro Troisi, dove andava in scena uno spettacolo tutto dedicato alla Bobo Tv, il format social di Vieri, Cassano, Adani e Ventola che si sposta anche nei teatri italiani. «Vi aspetto domenica al Maradona» le parole dell'allenatore toscano.