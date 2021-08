Spalletti «incontra» il Maradona: «Così mi emoziona... e pieno?»

«Prima volta al…Diego Armando Maradona!» Comincia così il post social di Luciano Spalletti, l'allenatore del Napoli che ieri pomeriggio ha incontrato per la prima volta l'impianto di Fuorigrotta intitolato da mesi all'ex campione scomparso. «Restare indifferente a questo stadio significa non avere un rapporto profondo con il calcio. Emoziona così… e pieno???» la domanda social del toscano ai followers in attesa dell'esordio casalingo contro il Venezia.

LEGGI ANCHE Napoli, ecco la nuova maglia azzurra: bianco e rosso, primo lavoro Armani