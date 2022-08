Spalletti, la ricetta di Kvara e Kim: «Sono già pronti per il Napoli»

«È un Napoli prontissimo per giocare una partita importante contro un avversario difficile come il Verona» dice Luciano Spalletti, che ai microfoni di Dazn presenta il match del Bentegodi, esordio stagionale. «Abbiamo fatto tutto quello che dovevamo, ho visto le risposte giuste da parte della squadra. Ci vorrà a capire che servirà disponibilità da tutti, non siamo più in amichevole precampionato, ma affrontiamo una squadra tosta come l’Hellas. A Kvaratskhelia e Kim non ho detto nulla di particolare: hanno saputo farsi apprezzare subito dal gruppo, mettendo in evidenza le qualità che hanno. Chi gioca con la maglia del Napoli deve essere pronto sin da subito a giocare e rappresentare il nostro sentimento».

Ai microfoni di Dazn anche Eljif Elmas, che parte dalla panchina a Verona: «Ora che sono andati via grandi giocatori anche calciatori più giovani come me si sentono più responsabilizzati. Siamo rimasti in pochi ma abbiamo sentito subito la necessità di voltare pagina: il nuovo capitano Di Lorenzo ma anche gli altri calciatori che sono arrivati ci stanno dando una grande mano. Speriamo di poter fare bene, perché lo scorso anno abbiamo fatto un bel campionato».