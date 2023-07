Spalletti, lasciate lavorare Garcia: «Osimhen? 200 milioni non bastano»

Il Napoli potrà vincere un altro scudetto? A rispondere ci pensa direttamente Luciano Spalletti. «La società ha determinato la vittoria della squadra in questi anni. Se vogliamo bene al Napoli ora dobbiamo lasciarli lavorare tranquilli. Garcia? Ha esperienze ovunque, ci sono tutte le possibilità per ripetersi» le parole dell'ex allenatore azzurro a Sportmediaset.

«Non so se qualcuno spenderà 200 milioni di Osimhen. Ma se penso al valore del calciatore non so se bastano quei 200 milioni» scherza Spalletti, presente al Premio Sportilia, giunto alla sua 25esima edizione «La decisione di stare fermo dando valore alla mia famiglia mi ha portato il dispiacere di lasciare una squadra forte come il Napoli e un ambiente innamorato del pallone come quello della sua città».