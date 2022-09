Live Spalletti presenta Lazio-Napoli: «Ambizione alta ma niente promesse»

Dopo il pareggio contro il Lecce torna subito in campo il Napoli di Luciano Spalletti. La squadra azzurra è attesa dalla nuova trasferta a Roma contro la Lazio dell'ex Sarri, uno di quei test che può dirla lunga sulle reali condizioni degli azzurri.

Che torneranno in campo dopo l'ampio turnover visto nel turno infrasettimanale dello scorso mercoledì: Spalletti può tornare al 4-3-3 con Lobotka in cabina di regia e l'attacco che tanto bene aveva fatto nelle prime due giornate di campionato. Quella a Roma sarà la prima partita dell'anno con il mercato chiuso.

«Con la Lazio bisogna rivedere la qualità di gioco, riconoscere lo spazio libero per poterci giocare, muovere la palla con meno tocchi e piu qualità. È normale che Kvaratskhelia possa avere qualche problema: arriva da un Paese differente, serve adattamento e conoscenza. Si bruciano energie per adattarsi in fretta».

«La qualità del calcio di Sarri è riconoscibile, il suo 4-3-3 è un sistema rigido. Ma poi i sistemi si deformano, non si sta sempre in 4-3-3 e si vanno a prendere i vuoti che gli avversari ci lasciano. I calciatori devono adattarsi a uno scenario differente, leggere le situazioni. Ma loro fanno un calcio di pressione continua, lasciano spazi ma quando giocano bene è difficile affrontarli. Tutto dipenderà da quanto saremo bravi noi a trovare gli spazi giusti».

«Sono felicissimo di essere ancora allenatore del Napoli, ho ambizioni altissime. Ma ai tifosi non garantisco niente. Raspadori è un calciatore duttile, che si adatta agli spazi facilmente. Ha impatto fisico, sa reggere le marcature, può fare la punta esterna o il trequartista o anche la prima punta. È un calciatore completo».

«Secondo me Ndombele è un gran calciatore: deve adattarsi al nostro calcio, imparare delle cose ma è uno che sa far viaggiare la palla. Ha un gran tiro e buon impatto fisico, deve giocare per trovare la strada giusta».