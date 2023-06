Spalletti miglior allenatore della Serie A, a Rimini la maxi figurina Panini

Tutto pronto nei padiglioni fieristici della cittadina romagnola per l’edizione 2023 della kermesse annuale, organizzata dall’Aiac del presidente Renzo Ulivieri. Da oggi a sabato 10 giugno centinaia di allenatori di tutta Italia e di ogni categoria seguiranno un ricco programma di aggiornamento tecnico oltre ad alcuni eventi di rilievo, con 50 relatori (da Filippo Inzaghi a Cosmi, da Di Francesco a Nicola, da Beretta a Perondi), impegnati tra aula e campo in 181 ore di lezione. E per il gran finale, Luciano Spalletti premiato con la Figurina d’oro Panini-Aiac 2023.

Alle 12,3 0il gran finale della manifestazione, con la premiazione della seconda edizione della Figurina d’oro Panini, concorso social, in collaborazione con Aiac, riservato agli allenatori della serie A, messi a confronto in un tabellone tennistico a eliminazione diretta, determinata dai voti via web di migliaia di appassionati. Dopo Davide Nicola, il vincitore 2023 è risultato Luciano Spalletti (che ha battuto Mourinho in semifinale e Sarri in finale).

Il tecnico del Napoli campione d’Italia sarà a Rimini per l’occasione.