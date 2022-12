Luciano Spalletti insieme con Ancelotti, Guardiola, Klopp e anche Mourinho. C'è il gotha delle panchine nella lista stilata nelle scorse ore dall'International Federation of Football History & Statistics, l'organo Fifa delle statistiche e dei record riguardanti la storia del calcio mondiale. L'allenatore del Napoli è tra i migliori 15 dell'ultimo anno solare, e spera di potersi prendere anche una soddisfazione a gennaio quando le votazioni saranno terminate e si proclamerà il nuovo vincitore. Negli anni il riconoscimento dell'IFFHS è diventato sempre più importante, assegnato ad allenatori del calibro di Guardiola e Klopp, Ancelotti e Ferguson, Zidane e Mourinho, il più premiato (4).

Non ci sono trofei nella bacheca di Spalletti nell'ultimo anno, ma il Napoli mostrato nel 2022 parla da solo: nessuno ha collezionato più punti degli azzurri in campionato (81), e ritorno splendente in Champions. Un'eredità importante che Spalletti sa di dover far fruttare per allungare la striscia positiva anche nel 2023 ormai alle porte.





Il toscano spera di portare ai suoi tifosi regali graditi anche se con un po' di ritardo. E magari fare come quando era bambino lui, scartando i doni il giorno dell'Epifania, tra la trasferta con l'Inter e quella contro la Sampdoria. Cioccolato o carbone? La scelta è presto fatta dai napoletani a cui Spalletti ha fatto gli auguri via social dalla Toscana, insieme con la figlia Matilda, con addosso un cappello da Babbo Natale e la maglia azzurra versione natalizia.



Il dopo Natale di Spalletti a Napoli è stato incoraggiante: un anno fa, gli azzurri avevano collezionato tre vittorie e un pareggio (a Torino con la Juve) a gennaio. Un ruolino che diede il via a un anno da sogno. Prima, invece, Luciano aveva sofferto le abbuffate natalizie: con l'Inter aveva messo insieme prima tre pareggi (2017/18) e poi un punto in due partite (2018/19). Con la sua ultima Roma le cose erano andate poco meglio: 6 punti in tre uscite (2016/17). Prestazioni che non hanno mai messo in dubbio il piazzamento Champions ma che adesso potrebbero non bastare: nel gennaio ingolfato degli azzurri - sei partite tra campionato e Coppa Italia - il panettone dovrà essere già digerito. Per correre ancora forte più avanti delle avversarie e degli altri allenatori, in lizza come lui.