Spalletti, Mou ultimo treno scudetto ma Luciano non l'ha mai battuto

Si sono rincorsi nella vita, salutati e abbracciati, a volte anche sfidati a distanza. Battere José Mourinho è sempre una goduria, ma l'allenatore oggi al Napoli in carriera non ci è mai riuscito: «Avere la meglio di José oggi significa andare oltre, avere la meglio di una leggenda» ha detto Luciano Spalletti oggi in conferenza, ricordando anche il fratello maggiore Marcello, scomparso nel 2019 appena dopo l'addio all'Inter. «Mi ricorda lui: era imbattibile, però poi ogni tanto vincevo io». Tra due giorni c'è una sfida decisiva per entrambi e serve tutto: pretattica, furberia, affetto e anche quel pizzico di paraculaggine che non guasta mai.

Sono in totale cinque i precedenti tra i due, con due pareggi e tre vittorie per il portoghese. La prima volta più di dieci anni fa: fu Mourinho, appena arrivato in Italia, a strappare dalle mani della Roma di Spalletti una Supercoppa Italiana. Per lo Special One, che ha vinto tutto, l'inizio della cavalcata nerazzurra, per Luciano invece una grossa delusione, ma soprattutto un ruolino di marcia che non riuscirà mai a invertire del tutto. L'Inter ebbe la meglio dei giallorossi quell'anno anche in campionato (4-0 all'Olimpico), una sconfitta pesante che per Spalletti segnò l'inizio della fine del ciclo, con un pari al ritorno (3-3) e l'addio alla Capitale al termine della stagione.

In quella stagione 2008/09 Spalletti e Mourinho si incrociarono anche in Coppa Italia, 2-1 nerazzurro ai Quarti di finale che eliminò i giallorossi dalla competizione. Poi il grande vuoto: l'esperienza in Russia del toscano mentre a Milano arrivava il Triplete, con José che lasciava l'Inter per cominciare il suo grande girovagare. Luciano ha preso il posto dello Special One nel 2017, ma senza riuscire a emularne le gesta in toto, poi si sono ritrovati faccia a faccia lo scorso ottobre. «Spallettone, mica vorrai vincerle tutte?» sentenziò il portoghese prima dell'ennesimo pareggio. Il Napoli arrivava da 8 vittorie di fila, lunedì invece dovrà provare a rialzare la testa. Il treno scudetto non passa più: un'occasione unica per Spalletti, quella che Mou saprebbe spiegargli bene come cogliere al volo.