Spalletti in lacrime al concerto di D'Alessio: «Non esiste cosa più bella dei napoletani»

Ospite a sorpresa del concerto di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito, Luciano Spalletti è stato accolto da un boato. I tifosi dalla piazza hanno urlato «Resta resta». Il tecnico, al passo d'addio, si è emozionato e ha pianto.

«Mi fermo, non allenerò. Non giocherò contro il Napoli anche perderei sicuramente. Napoli fa mancare il fiato. Voi lo sapete già ma vedendovi da qui ho la conferma che non esiste una cosa più bella dei napoletani».

E' intervenuto D'Alessio: «Hai avuto più applausi di me, verrai ricordato per sempre».