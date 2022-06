Spalletti non fa voli pindarici: «Napoli, bisognerà partire da zero»

Napoli é una città di passioni, bisogna prendersi le responsabilità che vuole la piazza è provare a fare qualcosa di importante», queste le parole di Luciano Spalletti, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport. «Dovremo fare bene almeno quanto quest’anno. E se ci chiederanno lo scudetto non sarà una novità».

Quest'anno siamo stati in Champions dal primo all’ultimo momento. In qualche partita potevamo fare meglio ma bisogna considerare la grande crescita della squadra. Partiremo di nuovo da zero, sarà complicato ma dovremo provare a stare nuovamente in alto in classifica» ha concluso l'allenatore azzurro.