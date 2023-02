Spalletti e il suo Napoli "cinico": lo studio rivela il dato azzurro

Il Napoli di Luciano Spalletti è la squadra più spietata della Serie A: gli azzurri, dopo 22 giornate già giocate, non sono i più prolifici in zona tiro, ma riescono a concretizzare al meglio le occasioni sotto porta. Sono 449 i tiri totali collezionati fin qui da Osimhen e compagni, il 12% di questi vengono tramutati in gol. Quella azzurra è la percentuale di realizzazione più alta dell'intero campionato, avanti a Lazio (11%) e Atalanta(10.6%) che completano il podio.

Chi tira di più in Serie A è l'Inter di Inzaghi: i nerazzurri hanno collezionato 482 conclusioni verso le porte avversarie fin qui, ma riescono a trasformare in gol appena l'8.5% delle occasioni. Più del Napoli tira anche il Milan campione d'Italia in carica: per i rossoneri 454 conclusioni e l'8.4% di realizzazioni. Al 4° posto della speciale classifica c'è la Juventus di Allegri: 386 conclusioni e l'8.6% di trasformazione.