Spalletti, unico neo a Napoli: mai 5 sconfitte interne in carriera

Atalanta, Empoli, Spezia, Milan e Fiorentina. A rileggerle tutte d'un fiato ci vuole poco, ma le cinque sconfitte interne del Napoli di Luciano Spalletti fanno male. Al toscano, a Osimhen e compagni, ai tifosi che erano lì, presenti sulle gradinate del Maradona lungo tutte le partite di questa stagione. quella contro i viola di Italiano, nell'ultima domenica di calcio in casa, è stata la quinta sconfitta interna per Spalletti in questo...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati