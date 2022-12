Quel messaggio di Spalletti ai giovani (e al suo Napoli)

Il Calcio Napoli ha pubblicato sui propri canali social il video dell'incontro tra Luciano Spalletti e i tanti giovani calciatori tesserati per il club azzurro, riuniti lunedì scorso a Castel Volturno per gli auguri natalizi. Bel video e soprattutto belle parole del tecnico, rivolte ai giovani ma anche ai suoi calciatori. Con un chiaro messaggio, a pochi giorni dalla ripresa del campionato e dalla partita in casa dell'Inter che riaccenderà i riflettori sul Napoli che guida la classifica di serie A con un vantaggio di 8 punti rispetto ai campioni in carica del Milan, secondi.

Ha detto Spalletti: «Ognuno è padrone del proprio destino. Non fatevi dire che tanto non sei bravo, non arriverai, ci sarà qualcuno che ti passa davanti... No. Voi avete la possibilità di scegliere quello che è il vostro destino, non quello che vi dicono gli altri. Voi avete la possibilità di scegliere il destino della vostra squadra e diventare una bella squadra e un gruppo di ragazzi che si diverte che poi è quella la cosa più importante».

Ecco, il messaggio è questo: siamo artefici del nostro destino nelle prossime 25 giornate di campionato, nel turno di Coppa Italia e nei match di Champions League. Restiamo concentrati e soprattutto non facciamoci fregare dalle chiacchiere.