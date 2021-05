Spalletti, ora è lui il primo della lista De Laurentiis tratta con Luciano

Incassato il no di Conceição e preso atto della volontà di Galtier di tentare l'avventura a Nizza, De Laurentiis torna alla carica per Luciano Spalletti. E trova nuovamente le porte spalancate. Trattativa che può considerarsi a buon punto, certo, ma la parola fine al tormentone legato all'allenatore non è stata ancora messa. La proposta a Spalletti non va oltre i due anni, a circa 3,2 milioni di euro a stagione, senza opzioni unilaterali e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati