Genoa-Napoli, Spalletti è carico: «Ci siamo anche noi per lo scudetto»

«Ci sono sette squadre per lo scudetto e non è che perché adesso non c'è più Ronaldo si può pensare che la Juventus torni a lottare per il quarto posto: è successo l'anno scorso, ma dopo 10 anni. E non succederà più». Giusto. Luciano Spalletti parla degli altri, ma in fondo parla anche a sé a poche ore dalla prima trasferta della stagione, in casa del Genoa. Le fauci spalancate per l'ambizione, del resto, le ha da sempre, anzi non si è mai...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati