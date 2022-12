C'è da lavorare, sì, ma il ritiro del Napoli a Antalya è anche l'occasione migliore per ritrovare amici e allenarsi con la testa sgombra da ogni altro problema. Tifosi ne passano pochi, la città è lontana, la Turchia è l'ambiente perfetto per ripartire lontano da quelle pressioni che la squadra di Luciano Spalletti ritroverà tra qualche settimana, quando la stagione ricomincerà con gli azzurri chiamati a confermare quanto di splendido fatto fino allo scorso novembre.

E proprio da Spalletti passeranno le sorti azzurre. Luciano conosceva già Antalya e la Turchia, non ha mai avuto dubbi nella scelta invernale e qui vive giorni di lavoro intenso, sperimentazioni, fantasie e voglie nuove. Tra le tante, c'è sicuramente quella di tornare il campo: va bene il Mondiale e gli allenamenti, ma a quasi un mese dall'ultima volta ufficiale il cuore batte forte e la pazienza sta per finire. Ma è rilassato, Spalletti, sa che dal lavoro di questi giorni a Antalya passeranno tante speranze napoletane per la seconda parte di stagione. E il suo metodo di lavoro ha fatto scuola, tanto da diventare un esempio, un modello magari da evitare a più livelli.

Prima di partire per il ritiro, Spalletti aveva vestito i panni del professore per un giorno per i giovani (e meno giovani) studenti di Coverciano. A Antalya, invece, è diventato un punto di riferimento per gli allenatori italiani che hanno scelto la Turchia: parla bene di Farioli, Andrea irlo lo raggiunge in ritiro per una cena insieme e Vincenzo Montella - uno che il toscano l'ha conosciuto anche nello spogliatoio, quando ancora faceva il calciatore - si fa trovare al Corendon Park per l'amichevole contro l'Antalyaspor, spettatore interessato a quanto accade nel mondo Spalletti. Anche Marek Hamsik non si è perso uno dei suoi allenamenti. L'allenatore azzurro apre le porte del suo Napoli senza però svelarne il segreto: c'è ancora tempo e strada da fare prima di poter abbassare la guardia.