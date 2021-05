Spalletti al Napoli, è ufficiale: «Insieme faremo un grande lavoro»

La notizia tanto attesa è appena arrivata: Luciano Spalletti è il nuovo allenatore del Napoli. A comunicarlo ci ha pensato il club azzurro con un messaggio dai propri canali ufficiali: «Sono lieto di comunicare che Luciano Spalletti sarà il nuovo allenatore del Napoli a partire dal prossimo 1 luglio. Benvenuto Luciano, insieme faremo un grande lavoro» si legge dal minicomunicato social di De Laurentiis.

Spalletti, nato a Certaldo nel 1959, è uno degli allenatori italiani più longevi dell’ultimo ventennio. Si è fatto notare con l’Udinese nei primi anni 2000 prima di passare alla Roma, l’esperienza più lunga e vincente in Italia: con i giallorossi ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Vince il campionato in Russia con lo Zenit per due anni, aggiungendo anche una Coppa e una Supercoppa in Russia. Nel 2016 torna in Italia sulla panchina della Roma, poi due anni all’Inter fino al 2019 prima dell’approdo a Napoli.