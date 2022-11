Spalletti, no al Mondiale: «La sosta ci farà bene»

«Sono convito che verrà usata bene questa sosta perché si va a lavorare come fatto in ritiro». Luciano Spalletti torna a casa, l'allenatore azzurro è stato presente a un evento in Toscana e ha fatto il punto sulla sosta del suo Napoli. «Magari ci fosse sempre a metà campionato un pezzo per rimettere a posto le cose. Sono certo, alla ripartenza troveremo squadre più forti perché tutti gli altri bravi allenatori faranno come me».

«Per me la sosta arrivava a pennello, abbiamo fatto un buon periodo ma continuare così all'infinito era impossibile» le parole riprese da Rnt. «C'è la possibilità di fare un bel periodo, staccare e un altro buon periodo al rientro». Ma in questi giorni niente Mondiale alla tv: «Mi godo la famiglia che mi manca quando sono a Napoli».