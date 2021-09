Spalletti-Osimhen padre e figlio: «Diventerà un bomber completo»

Due gol e un punto pesante per il Napoli a Leicester, una partita firmata Victor Osimhen. «Ha giocato una grande partita. Il nuovo allenatore ha aggiunto molte cose nuove al gioco della squadra e al gioco di Victor, cambiandole in meglio. Sono veramente contento che il Napoli abbia rimontato, dopo aver creato tantissime occasioni, è una rimonta che dà morale per le prossime partite» ha detto Osita Okolo, membro dell'entourage del calciatore nigeriano. «Per Victor è fondamentale avere continuità e iniziare a segnare molti gol. Poi tutti conosciamo il suo carattere, vuole vincere, vincere e ancora vincere».

«L'anno scorso è stato rallentato dal covid e dagli infortuni. Non è ancora al 100% del suo potenziale, ma sarà il bomber di questo Napoli» ha continuato a Radio Punto Nuovo. «È migliorato molto rispetto allo scorso anno e questo gli consentirà di segnare tanti gol. Vuole diventare importante per la storia e per la stagione del Napoli. Non abbiamo parlato di obiettivi a lungo termine, come lo Scudetto o l'Europa League. Semplicemente, è impegnato ad allenarsi bene ed è concentrato partita dopo partita. Spalletti è come un padre per Victor, gli spiega come tirare il meglio dalle proprie potenzialità giorno dopo giorno. Sta provando a far evolvere Victor da bomber ad attaccante completo, uno di livello internazionale».