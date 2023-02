Spalletti pazzo del suo Napoli: «Siete meravigliosi»

Luciano Spalletti pazzo del suo Napoli: sui social l'allenatore azzurro ha caricato il video dell'azione difensiva della squadra in occasione della gara contro il Sassuolo, una azione che aveva già sottolineato in conferenza stampa: «Grazie ragazzi. Siete meravigliosi. Tutto per lei!»



Già in conferenza stampa Spalletti aveva fatto riferimento a questa azione di Sassuolo-Napoli: «C'è un'azione che è sfuggita - dice l'allenatore - Noi perdiamo palla su calcio d'angolo perché battiamo male. A volta siamo alla ricerca di immagini forti che diano dei segnali. In questa azione tutti i 10 giocatori del Napoli rientrano nella propria metà campo. In 25 anni che faccio l'allenatore una roba del genere non la avevo mai vista. Dieci assatanati che senza pensare a niente si riportano dietro la linea difensiva. Sono tutti pronti a dare una mano ai compagni».