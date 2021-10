Una serata libera per concedersi una pizza. Luciano Spalletti lascia "casa" e raggiunge la Pizzeria 50 Kalo di Ciro Salvo, a due passi dal lungomare, per una pizza prima di entrare nel vivo di Napoli-Torino, sfida della prossima domenica. Il modo migliore per riabbracciare Napoli dopo aver trascorso il weekend senza campionato a Milano.

LEGGI ANCHE Lozano, che numeri in allenamento: il Chucky fa gol dall'altra area