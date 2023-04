Spalletti a Pompei dai bambini a rischio camorra dopo la sconfitta col Milan

Emozioni e solidarietà all’insegna dell’azzurro per i bambini a rischio camorra. Luciano Spalletti è stato ospite della Fondazione di don Luigi Merola “A Voce d’’e Creature”.

Spalletti, che ha devoluto ai bambini “salvati” da don Merola dalla camorra la somma di denaro percepita per il “Premio Bearzot”, ha visitato le strutture e le sale dedicate all’attività ludico-sportiva. Poi, giunto sul campo di calcetto, è stato accolto da oltre 150 bambini.

Il tecnico azzurro, visibilmente emozionato e coinvolto umanamente dall’entusiasmo generale, ha scattato foto e firmato autografi, rivolgendosi ai ragazzi con parole sentite e commosse: «Se date la mano ai bambini che hanno bisogno del vostro aiuto, diventerete una squadra fortissima come quella del Napoli».

Don Merola ha poi regalato una t-shirt azzurra con il nome dell’associazione al tecnico che a sua volta ha donato alla comunità una maglia del Napoli personalizzata con il numero 10 e il nome della fondazione unitamente ad un pallone con le firme di tutti i calciatori.

Don Merola ogni giorno toglie dalla strada 200 minori, potenziali baby killer, e li “salva” dal reclutamento della camorra senza l’aiuto economico delle istituzioni, solo grazie al buon cuore di benefattori privati. Ed è per questo che il prete anticamorra ha lanciato l’iniziativa “Dammi un 5”, chiedendo di devolvere il 5 per mille ai suoi scugnizzi per creare un futuro educativo e lavorativo.