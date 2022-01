Spalletti positivo al Covid! Focolaio Napoli, Juve a rischio

Non bastano Kevin Malcuit e Mario Rui. Come informato dal Napoli attraverso i canali ufficiali, al termine dell’elaborazione di tutti i tamponi odierni è emersa anche la positività al covid di Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.

Si allarga il numero dei casi azzurri: già positivi erano risultati Elmas, Osimhen, Lozano e Mario Rui, oltre Malcuit e altri elementi della Primavera e dello staff azzurro.