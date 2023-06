Spalletti, rammarico Champions: «Spero che il Napoli arrivi in finale»

Stasera a Istanbul una finale di Champions che il suo Napoli ha davvero immaginato vicina. «Sì, c'è rammarico per non aver passato il turno, potevamo arrivarci fino in finale, ma bisognerebbe analizzare cos'è successo. Ci sono andate diverse cose di traverso. Lo si accetta con tranquillità e si spera che il Napoli possa arrivarci in futuro» le parole di Luciano Spalletti, premiato oggi alla manifestazione "The Coach Experience" «La guarderò sicuramente perché amo il calcio e sono anche amico di Guardiola, allenatore che ci ha insegnato a tutti. Sono amico dell'Inter dove ho vissuto due anni bellissimi salvo poi decidere di prendere una strada diversa. Strada che si è dimostrata evidentemente giusta se oggi sono a giocarsi la Champions».

Chi sarà il suo successore? «Non saprei che dire. Ne conosco tanti di allenatori, ma De Laurentiis ha dimostrato di saper scegliere allenatori eccellenti» ha continuato Spalletti «Quello di Italiano era un profilo giusto per il Napoli perché ha la voglia con la sua squadra di fare la gara.

Ti viene sul muso ed è un atteggiamento che mi piace. Lo si è visto con le due finali, anche se le hanno perse hanno dato comunque tutto. La finale viene determinata dagli episodi, ma esserci arrivato significa che ha lavorato bene».