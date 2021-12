Spalletti, ricorso respinto: non ci sarà con l'Empoli

Come con l'Atalanta anche contro l'Empoli. Nulla da fare per Luciano Spalletti, l'allenatore del Napoli non ci sarà domenica pomeriggio in panchina al Maradona contro i toscani e dovrà scontare anche la seconda giornata di squalifica: la Corte sportiva di appello ha respinto infatti il ricorso del Napoli contro la squalifica per due giornate all'allenatore che era arrivata dopo l'espulsione di Reggio Emilia nel match contro il Sassuolo.

Subito dopo il match contro i neroverdi, infatti, Spalletti era stato squalificato "per avere, al 47' del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale indirizzando reiteratamente al direttore di gara espressioni gravemente irriguardose". In panchina, domenica sera a Fuorigrotta, non potrà riabbracciare l'ex colaboratore Andreazzoli. Al suo posto, ancora Domenichini.