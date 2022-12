Spalletti ringrazia Napoli dopo le amichevoli : «Pubblico perfetto e Osimhen è già pronto»

«Il nostro pubblico è perfetto, è energia pura per cuore e muscoli. Una roba che fa bene al calcio, non solo al Napoli» dice Luciano Spalletti, allenatore azzurro che deve risollevare il morale dei suoi dopo le due sconfitte in amichevole tra Villarreal e Lille. «Questo lo sappiamo e ci rende ancor più responsabili di fare cose importanti e fatte meglio».

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Spalletti ha voluto applaudire Victor Osimhen: «Ha fatto vedere anche contro il Lille di essere nelle condizioni di fare le sue vampate e mi è piaciuto in alcuni movimenti. Poi bisogna supportarlo da un punto di vista di squadra e tutto andrà a posto» ha continuato il toscano.