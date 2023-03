Spalletti ringrazia: «Il mio regalo? Altre notti così»

Dopo i tanti auguri social ricevuti nelle ultime ore, direttamente dal suo account Instagram Luciano Spalletti ha voluto ringraziare i tifosi: «Come regalo vorrei vivere tante altre immagini come questa. Grazie alla città, a tutti i tifosi e a tutti i miei ragazzi. Forza Napoli Sempre» ha scritto l'allenatore azzurro che oggi ha compiuto 64 anni e ha postato in rete l'esultanza degli azzurri dopo una delle tante vittorie al Maradona di questa stagione.