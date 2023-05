Spalletti e il rinnovo: «Ringrazio il Napoli per avere esercitato l'opzione»

«Provo gioia oggi, è la conferma che la miglior qualità che si può avere è donare agli altri. Quando vedi una felicità così forte, è una soddisfazione sapere di averne contribuito». Luciano Spalletti si prende la scena e la festa, il suo Napoli campione davanti al suo pubblico: «Nel gruppo tutti hanno dato il proprio contributo, quando qualcuno gioca meno poi non possono essere in condizione ma anche oggi abbiamo dato una mano tutti. In questi giorni abbiamo dormito poco, ma ci siamo battuti in campo. Spero di dare spazio a tutti da qui alla fine per dare la soddisfazione che meritano, ma comunque tutti hanno contribuito a questa vittoria».

«Ormai la squadra in campo sviluppa da sola alcune situazioni in campo, hanno il programma già inserito. Avevamo un avversario tosto, che sa stare in campo bene. Nel primo tempo non siamo riusciti a far girare palla, nella ripresa abbiamo preso la partita in mano» ha continuato a Dazn. «Studio sempre da altri allenatori, non bisogna fermarsi mai, c’è sempre un altro modo in cui poter fare le cose. Italiano è un ottimo allenatore, la sua squadra è moderna, totale, accetta la partita a tutto campo e a campo aperto. Sono messaggi importanti per una squadra che ha qualità. Incontro con De Laurentiis? Non ci sono problemi, avevano un’opzione e l’hanno esercitata. Io li ringrazio di avermi avvertito, poi ci sarà il tempo per parlarne. Mancano ancora diverse partita per arrivare alla fine».