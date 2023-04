Il grattacielo di Stefano Boeri a 300 metri dalla sede nerazzurra è casa sua. Milano è casa sua: la famiglia è rimasta lì, al Bosco Verticale, uno dei nuovi simboli della città, ed è qui che torna ogni volta che può.

L’Inter è un incrocio di emozioni: le sue vittorie italiane, con la Roma, in Coppa Italia e Supercoppa, sono arrivare sempre affrontando i nerazzurri in finale. Colleziona auto d’epoca ma anche un bel po’ di fantasmi, Luciano Spalletti. Torna a San Siro e affronta il Milan nella notte di Champions, il primo derby d'Europa della sua carriere.

Adora tutto di Milano, il tecnico di Certaldo: Brera, il quadrilatero della moda. Ogni volta che può va in bici sulle tante ciclabili della città. Chissà quante cose avrebbe voluto dire all’Inter quando lo ha esonerato. Un licenziamento costato 25 milioni di euro, prezzo senza sconti. Lui è rimasto fermo, in silenzio.

Prima della chiamata di De Laurentiis che in pochi istanti tutto il suo mondo cambiò. Per Spalletti, Milano è una città all’avanguardia sotto ogni punto di vista - anche la moda, altra grande passione del toscano. Un po' derby lo è. Il Milan lo voleva, ma lui era sotto contratto con l'Inter che preferì continuare a pagarlo piuttosto che lasciarlo andare dai rivali. Milano ce l'ha nel cuore: avrebbe accettato, senza problemi, anche di guidare il Milan se solo l’Inter avesse accettato la risoluzione del suo contratto. Solo che Spalletti non ha mai pensato, visto il trattamento ricevuto, di concedere degli sconti sui (tantissimi) soldi che l’Inter gli doveva. Altrimenti, sarebbe balzato senza esitazione oltre la staccionata, sulla panchina dei rossoneri. Milano lo accoglierà come l’ultima volta: con i fischi. Lui farà finta, come sempre, di non sentirli. In fondo ormai c’è solo il Napoli per cui pulsa il suo cuore.