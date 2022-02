Spalletti, lo sfogo dopo la vittoria: «Così finite di rompere i co***oni»

«Nel secondo tempo abbiamo meritato facendo un buon calcio. L'eurogol di Pedro aveva messo tutto in discussione ma prima avevamo avuto altre occasioni per fare gol». Luciano Spalletti mette le cose in chiaro e applaude il suo Napoli: «Tutti ci dicono che non abbiamo carattere, ci rompono sempre i co***oni, oggi voglio vedere cosa diranno. Il carattere questa squadra ce l'ha: ci hanno criticato per Cagliari, ma il Cagliari oggi ha vinto anche a Torino. Il Barcellona? Se gioca il suo calcio è un avversario difficilissimo. C'era una brutta atmosfera intorno a noi: ci dicono che siamo molli, stasera voglio vedere cosa si dirà».

«Abbiamo potenzialità anche sotto l'aspetto della personalità e dell'autostima, nel secondo tempo l'abbiamo fatto vedere» ha aggiunto Spalletti «La Lazio non era quella dell'andata, è difficile da affrontare e ha qualità. Forse nel primo tempo abbiamo avuto qualche difficoltà e perso qualche palla di troppo. Fabian? Volevano farmelo togliere e invece eccolo lì. Lo scudetto? Ditelo voi, a me interessa che giochiamo sempre un bel calcio e lottiamo per la vetta. Questa squadra sta facendo il suo lavoro in maniera corretta, siamo davanti ad altre che devono lottare con noi. Dopo il gol subìto siamo andati subito ad attaccare e non abbiamo accettato un pareggio in casa della Lazio questa è la prova del carattere che abbiamo».