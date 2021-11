Spalletti-Sarri, siparietto in tv: «Lazio bella, ma Napoli è unica»

«Sono felice di aver trovato questa tifoseria che non mi aspettavo: calda, appassionata, ma anche paziente con noi». Maurizio Sarri festeggia il successo della sua Lazio e lo fa anche con i tifosi biancocelesti incontrati a Roma quest'anno.

«Tifoseria come quella napoletana? Napoli è un mondo a parte, quello che ti fa provare Napoli in pochi posti del mondo lo puoi provare» risponde però l'allenatore toscano che nel frattempo, a Dazn, "incontra" a distanza anche Luciano Spalletti. «E allenare a Napoli quando tutto va bene è una sensazione incredibile, sono contento per Luciano che sta vivendo questa avventura» ha detto con un sorriso l'ex allenatore azzurro.