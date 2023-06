Spalletti, scudetto e addio: in Serie A non è una novità

Non è una novità, nel campionato italiano è accaduto già 17 volte: l'allenatore vince lo scudetto e poi va via. È la storia di Luciano Spalletti, pronto a salutare il Napoli, ma anche di altri sedici colleghi che hanno fatto la stessa scelta in carriera. Non solo nei primi anni del campionato italiano, ma anche nell'ultimo ventennio: ad aprire le danze con la Serie A a tre punti ci pensò Fabio Capello nel 1996, lasciando il Milan scudettato, dieci anni più tardi (2008) toccò all'attuale Ct Roberto Mancini salutare l'altra sponda nerazzurra di Milano dopo il titolo nazionale.

Prima di Spalletti, è capitato anche ad altri cinque allenatori del nostro campionato: nel 2010 Mourinho salutò l'Inter che aveva appena vinto il Triplete e non solo lo scudetto. Due volte ci ha pensato Conte: nel 2014 con la Juventus che sarebbe poi passata ad Allegri e nel 2021 con l'Inter, tornata alla vittoria. Anche l'ex Napoli Sarri aveva salutato la Juventus dopo il titolo vinto nel 2020. Un anno prima, sempre in bianconero, ci aveva pensato proprio Allegri a salutare Torino con in dote il campionato appena conquistato.