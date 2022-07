Spalletti, se Koulibaly va via lo ringrazieremo: «Ma io lo terrei. Dybala perfetto per noi»

Non la migliore serata per testare l'umore dei tifosi, ancora scossi per le notizie che arrivano dall'affare Koulibaly, ma Luciano Spalletti prova a tenere le redini del suo Napoli, dopo i primi giorni a Dimaro. «Erede Koulibaly? Io resto dello stesso avviso: preferisco Kalidou a tutti. Mi viene facile. Quando in campo c’è stato lui abbiamo fatto più punti in assoluto. Se dovesse scegliere di andare via lo ringrazieremo per tutto quello che ci ha dato anche nell’ultima stagione» le parole dell'allenatore azzurro.

«È una bravissima persona che quest’anno sarebbe anche nostro capitano: se sceglierà di andare via gli augureremo il meglio, lo merita tutto. E guai a chi gli dirà qualcosa». C'è anche Politano tra i temi caldi: «Ma io non devo parlarne, se li ho a disposizione è perché per me vanno bene tutti. Se poi non è contento non dipende da me: se lui vuole restare, io lo terrei qui volentieri. È quello che ha giocato più di tutti in attacco nell’ultimo anno, più di Insigne, Osimhen, Lozano. Ho fatto di tutto per farlo esprimere al meglio».

«Stiamo valutando il mercato con la società. Abbiamo perso Insigne e Ospina, per gli altri è ancora tutto aperto. Erano riferimenti importanti, ma abbiamo giovani molto forti che, se si aiuteranno, possono diventare altrettanto importanti» continua Spalletti, interrogato dai tifosi arrivati al Centro Congressi di Folgarida anche su Dybala: «Paulo mi piace, ma piace a tanti. Ha le qualità per dare soluzioni a una squadra. È un calciatore tecnico, che ha fantasia, estro e talento, con un bellissimo piede. Fa anche gol, sarebbe perfetto in una squadra forte».

«Mertens? è uno adatto a ricoprire il ruolo da sottopunta, come lo è anche Zielinski o Elmas. Ma ci sono anche altre possibilità. Dries non è qui, quindi troveremo soluzioni alternative» ha spiegato Spalletti, che aspetta ancora il secondo portiere. «Meret? Nel calcio moderno se si hanno ambizioni servono due portieri di grande livello. Uno ne abbiamo già, poi vedremo chi giocherà. Scudetto solo al nord negli ultimi vent’anni? Sono stati più bravi di noi, ma anche la ripartizione dei diritti tv e dei soldi ha fatto la differenza. Nell'ultimo anno ci sono stati momenti complicati, ma abbiamo saputo reagire. E poi la squadra mi ha regalato tanti momenti belli da ricordare».