Monza-Napoli, Spalletti show con il piccolo Daniele: «Era emozionatissimo»

«Mister portami in panchina» e la richiesta viene subito accettata. Luciano Spalletti show prima di Monza-Napoli, l'allenatore azzurro ha portato con sé un giovane tifoso del Napoli che era all'ingresso dello stadio per il match di questo pomeriggio. «Quando l’ho portato dentro mi diceva “Wow, è bellissimo”. Mi ha chiesto di venire in panchina e l’ho portato anche negli spogliatoi, ha dato il cinque a tutti, era emozionantissimo. Voleva già fare l’allenatore vista la voglia di sedersi in panchina» ha raccontato poi il toscano a Dazn «La presenza di così tanti bambini significa che il calcio ha un futuro bellissimo».