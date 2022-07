Spalletti si allena con il Napoli: stretching per l'allenatore azzurro

Secondo giorno di allenamenti a Dimaro per il Napoli di Luciano Spalletti, con l'allenatore azzurro che ne approfitta per allenarsi insieme con il suo gruppo. Durante la fase di riscaldamento pre lavoro, infatti, il toscano si è intrattenuto nella palestra-tendone allestita accanto al campo di Carciato, dove la squadra si allena durante il ritiro in Val di sole. Sessione di stretching per Spalletti, che poi è subito corso in campo per seguire da vicinissimo il lavoro dei suoi.