Spalletti, il sergente di ferro: da Totti a Icardi, quante scintille

Segni particolari: carattere inflessibile. Luciano Spalletti è uno che in carriera non si è mai fatto il problema di mettere parte gli intoccabili. Tra Roma, Inter e Zenit, infatti, ha collezionato non pochi attriti con giocatori simbolo.

Durante la prima esperienza alla Roma, infatti, Spalletti si prese subito a muso duro con Antonio Cassano. Spalletti era appena arrivato dall'Udinese e non sapeva che nello spogliatoio della Roma erano...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati