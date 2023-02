Spalletti per la Turchia: «Facciamo sentire la nostra vicinanza»

«Il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha scosso anche le anime di tutti noi». Comincia così l'appello social di Luciano Spalletti, allenatore azzurro che dal suo profilo instagram ha voluto mandare un appello per il terribile sisma che ha provocato la morte di migliaia di persone in queste ultime ore: «Dobbiamo far sentire la nostra vicinanza alle popolazioni che stanno soffrendo a causa di questo drammatico evento e a tutti gli eroi che sono corsi in loro aiuto».