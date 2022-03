Spalletti, sette giorni pesantissimi: «Possiamo giocarci lo scudetto»

Si doveva vincere per tornare a correre dopo il ko con il Milan, e il Napoli di Luciano Spalletti ha risposto presente a Verona, con una vittoria importantissima per continuare a segnare. «Una buona partita, di attenzione e sacrificio, abbiamo saputo tirar fuori il carattere e le qualità che a volte ci mancano» ha detto l'allenatore azzurro a fine gara «Se riusciamo a mantenere questo livello, possiamo inserirci ancora nella corsa in vetta. Ora dobbiamo guardare a noi stessi per fare altre partite così, mettendoci ancora qualcosa in più».

«Vlahovic-Osimhen? Io non faccio paragoni, sicuramente Vlahovic è un campione e Victor è un calciatore top» ha detto Spalletti a Dazn «Questa settimana è stata pesantissima, non siamo riusciti a essere noi stessi col Milan e siamo stati anche sfortunati. È stata tanta l'amarezza, avevamo pressione, ma poi i nostri tifosi anche oggi sono stati fantastici. Tudor qui sta facendo un grandissimo lavoro, hanno cattiveria e sanno sempre cosa fare, essere pronti in queste difficoltà è stato un bel segnale».