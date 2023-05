Spalletti via da Napoli? «La squadra non ha bisogno di me, è già tutto definito»

Luciano Spalletti parte dalla sfida vinta contro l'Inter: «Stasera c’è stato tutto il Napoli, con la qualità di gioco che ci ha sempre contraddistinto. Era una partita stimolante per la squadra: avevamo davanti la finalista di Champions, volevamo dimostrare che lo scudetto è stato il prodotto della nostra qualità lungo tutta la stagione. E poi l’Inter era l’unica squadra non ancora battuta quest’anno». Ma al centro dei pensieri c'è anche il domani: «Oggi essere nella mia posizione è facile: la gente ti riempie d’amore ed è bellissimo. Mi sarebbe sempre piaciuto e ora lo sto vivendo. Ma la squadra non ha bisogno di un futuro con me: sa giocare a calcio, è stata costruita bene da Giuntoli e dal presidente con innesti mirati. Tutti i calciatori sono un corpo unico e questo ha fatto la differenza: c’è cuore, disponibilità, sacrificio che fa sempre la differenza».

«Io non sto aspettando niente dalla società: è tutto chiaro e definito dalla cena, c’è soltanto da dirlo. E abbiamo convenuto con De Laurentiis di aspettarlo a dirlo» ha spiegato poi il toscano. Al momento della sostituzione, gesto di stizza di Victor Osimhen, ancora a secco oggi in zona gol: «Osimhen deve fare l’attaccante come ha sempre fatto, non è sempre colpa dell’allenatore quando si cambia. Gli attaccanti hanno il gol che fa un po’ la differenza per la loro felicità, ma ci sono anche portieri che non vogliono prenderli. Se qualcuno una volta è al di sotto delle sue possibilità non è un problema: Osimhen non si è allenato al meglio, ha avuto l’influenza, sabato mattina era a Roma per la patente…poi ci sono anche gli altri che si sono allenati bene. Si può giocare anche senza Osimhen».