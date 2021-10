Spalletti, una vittoria dedicata a Samuele: «Mio figlio sarebbe venuto anche a piedi»

Un'esultanza sentita al fischio finale, Luciano Spalletti ci mette un po' di follia per celebrare la vittoria nel derby. «Ho esultato con mio figlio Samuele che è venuto da solo qui. Gli avevo detto che non ci sarebbero stati i tifosi del Napoli ma lui è venuto lo stesso da solo» - ha spiegato con una battuta l'allenatore azzurro - «Tanto fisicamente è grosso, può tenere il confronto. Sarebbe venuto anche a piedi, si è allenato». I figli di Spalletti non sono una novità: avevano seguito il papà in panchina anche nelle gare in casa al Maradona e nelle trasferte di questo avvio di campionato.

