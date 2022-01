Spalletti, il mio virus è il Napoli: «Insigne resta importante per noi»

Il covid l’ha lasciato solo stamattina, ma è bastato per godersi da vicino la prima vittoria del 2022 a Luciano Spalletti. «Sono stato sempre bene, non mi interessa del covid perchè il mio virus è il Napoli ed i calciatori del Napoli: da loro non voglio guarire» ha subito detto dopo il toscano. «Sono contento per la squadra, si veniva da un momento particolare e in casa avevamo sbagliato un po’. Ora bisogna vincere le partite» - ha detto l’allenatore a fine partita - «I gol annullati? Ci era già successo in passato, il gol di petagna è stato liberatorio. Ho applaudito tanto la squadra perché non era facile, abbiamo saputo creare tanto nonostante il risultato».

Una vittoria importante che dà continuità a quanto visto contro la Juventus. «Lobotka è stato fantastico, può diventare il nuovo Jorginho del Napoli, sa prendere per mano la squadra» - ha continuato Spalletti - «Insigne sarà fondamentale da qui alla fine. I tifosi sanno valutare da soli quelli che sono i comportanti di Lorenzo, lo conoscono da tempo, per noi è un calciatore importante e resterà così fino a fine anno».