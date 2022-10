Luciano Spalletti volto del Napoli: ma tre allenatori guadagnano più di lui

Primo in tutto o quasi. Luciano Spalletti insegue nella classifica degli allenatori più pagati della Serie A, vinta al momento da Max Allegri: l’allenatore della Juventus ha un contratto con il club bianconero di oltre 7 milioni annui, poco in più di José Mourinho, che alla Roma guadagna proprio 7 milioni a stagione, accordo trovato un anno fa quando il portoghese fece il suo ritorno in Italia.

Ai piedi del podio della speciale classifica c’è Simone Inzaghi che all’Inter guadagna 5 milioni di euro, quindi Luciano Spalletti che ha il contratto in scadenza a fine stagione ma in questi due anni azzurri ha guadagnato oltre i 3 milioni all’anno. Seguono il campione d’Italia al Milan Pioli e il laziale Sarri (3 milioni), poi Gasperini (2,5 mln)