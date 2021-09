Spalletti vuole il Napoli della ripresa: «Fortissimi? Vale quello che si fa»

Tre vittorie in tre partite. Quale inizio migliore per il Napoli di Luciano Spalletti? «Alla fine del primo tempo si prova sempre a fare o dire qualcosa, ma è fondamentale la reazione della squadra. Nessuno ti regala niente se tu non reagisci: nella ripresa abbiamo fatto meglio, con un trequartista in più e probabilmente qualche sbocco l’abbiamo trovato. Ma è stata la voglia generale che ci ha dato una mano» le parole dell'allenatore toscano.

Che ancora una volta si è aggrappato a Koulibaly. «Tutti vedono cos’è Kalidou, dà sempre qualcosa in più di tutti gli altri ed è il comandante di questa squadra per personalità e spessore» ha detto a Dazn. «Manolas dice che siamo fortissimi? Vale quello che si fa, non quello che si dice, bisogna migliorare e Kostas è tra quelli che devono farlo. Anche io vorrei vincere la Champions League, ma prima ci devo andare a giocare. Qua ho trovato una squadra che si mette in gioco, ho voglia di fare. La Juventus ci ha messo in difficoltà, noi dobbiamo fare meglio di così: però stasera anche senza fare una partita perfetta, abbiamo meritato di vincere. Anguissa ci darà una grande mano. Ospina? Non ha giocato nelle prime partite e si è allenato ancor di più, queste sono cose fondamentali».